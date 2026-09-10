„Kolektor razíme ve čtvrtohorním jílu tempem 0,8 metru denně. Přitom nivelačními body na povrchu neustále sledujeme, zda nedochází k jakémukoliv poklesu terénu,“ ubezpečil za horníky jejich šéf Tomáš Žák.
„Celková délka kolektoru bude 235 metrů, přičemž bude mít 21 odboček a tři technické komory. Jakmile bude hotový, ulice Česká bude zbavena asfaltu a vydlážděna. Získá tak podobu, jakou si zaslouží,“ řekl náměstek primátorky pro investice René Černý.
Po ukončení prací bude budou v kolektoru osazeny ocelové konstrukce, na kterých budou nově vedeny inženýrské sítě jako vodovod, horkovod nebo kabelové sítě. Ve dně kolektoru pak povede kanalizace. Výjimkou je plynovod, který kvůli zvýšeným bezpečnostním nárokům nemůže být v kolektoru veden.