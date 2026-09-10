„Kolektor razíme ve čtvrtohorním jílu tempem 0,8 metru denně. Přitom nivelačními body na povrchu neustále sledujeme, zda nedochází k jakémukoliv poklesu terénu,“ ubezpečil za horníky jejich šéf Tomáš Žák.

Při středeční havárii vodovodního potrubí v kolektoru v centru Brna vystoupala voda až do výše dvou metrů.
Havárie v centru Brna: Voda z prasklého potrubí vystoupala do dvou metrů!
Ti nyní postupují ze dvou míst současně a to z ulic Česká a Středová. Pracují přitom v hloubce sedm až deset metrů pod povrchem. Jakmile se setkají, rozšíří výšku tunelu ze současných 2,5 na 5 metrů. Na kolektoru mají pracovat přibližně rok.

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Horníci hloubí pod historickým jádrem Brna kolektor (září 2026).
Zdroj: Hynek Zdeněk

„Celková délka kolektoru bude 235 metrů, přičemž bude mít 21 odboček a tři technické komory. Jakmile bude hotový, ulice Česká bude zbavena asfaltu a vydlážděna. Získá tak podobu, jakou si zaslouží,“ řekl náměstek primátorky pro investice René Černý.

Po ukončení prací bude budou v kolektoru osazeny ocelové konstrukce, na kterých budou nově vedeny inženýrské sítě jako vodovod, horkovod nebo kabelové sítě. Ve dně kolektoru pak povede kanalizace. Výjimkou je plynovod, který kvůli zvýšeným bezpečnostním nárokům nemůže být v kolektoru veden.

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Horníci začali pod historickým centrm Brna razit tunel, poslouží jako úložiště pro všechny dostupné sítě.
Horníci začali pod historickým centrm Brna razit tunel, poslouží jako úložiště pro všechny dostupné sítě.
Autor: Hynek Zdeněk