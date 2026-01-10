Práce se dotknou zejména trojúhelníku na křížení ulic Česká, Veselá a Solniční. K zemi půjdou dva vzrostlé javory, jejichž stav je podle odborníků neuspokojivý. Společné s pítkem a stánkem s květinami přitom patří k dominantám v horní části ulice.
„Bohužel je Česká hustě zasíťovaná. Kvůli kolizi s přeložkou parovodu tu nemohou nadále růst," poznamenal předseda představenstva městské společnosti Technické sítě Brno Michal Chládek. Veřejná zeleň města Brna nicméně slibuje, že v místě se po dokončení prací objeví mnohem odolnější dřezovec beztrnný.
Stánek se zviditelnil v Dědictví
Zmizí také stánek, který patří k České ulici neodmyslitelně několik desetiletí. „Nakupuji v něm květiny pravidelně, je mi to líto,“ svěřila se jedna z Brňanek. Stánek se mihl i ve filmu Dědictví z roku 1992 ve scéně, kdy Bolek Polívka coby čerstvý restituent přemlouvá procházejícího Karla Gotta, aby s ním šel zapít jeho dědictví.
Po skončení prací se stánek na původním místě neobjeví. „Nové rozvržení prostoru s ním nepočítá,“ potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Pítko bude dočasně uložené v muzejním depozitáři.
Stavba kolektoru začala loni v létě, městskou kasu přijde na 585 milionů korun. Kolektorová síť začala v Brně vznikat v 70. letech minulého století.
Zajímavosti v České ulici
Vstupu z centrálního náměstí Svobody dominuje na pravé straně obchodní dům Baťa, o něco výš na levé straně pak Stopkova plzeňská pivnice, která sídli v někdejším domě U zlatého koníčka, jehož základy sahají do gotiky a renesance.
V horní části České ulice je k vidění hotel Avion, který vznikl přestavbou původního hostince podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Stavba byla postavena v letech 1927 až 1928. Od roku 2010 je zapsána na seznam národních kulturních památek Česka.
