Příjemných 15 °C a výstavní plocha asi 400 m2, na které najdou návštěvníci zbytky telefonní ústředny, či železné dveře – pozůstatky po nacistech. To vše je protkáno historickými fotografiemi a plakáty.

Tajemný žlábek v Brně: Švédové jím při obléhání asi chtěli proniknout až na Špilberk

Archeologové z Archaia Brno při průzkumu tzv. Malé Ameriky, našli tajemný žlábek (označen červeně).

Protiletecký kryt

„Expozice je vsazena do autentických prostor protileteckého krytu. Návštevníci v něm mají jedinečnou možnost vidět svědectví o chaotickém rozpadu nacistické moci v závěru války,“ řekla kurátorka výstavy Anežka Špinlerová.

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Brno zpřístupnilo část kasemat na Špilberku, která za války sloužila jako kryt. (srpen 2026)
Zdroj: Hynek Zdeněk

Nová expozice bude poprvé veřejnosti přístupná 15. srpna na Den Brna. Pak bude otevřena denně od 9 do 21 hodin. Zájemci ji budou moci navštívit buď s průvodcem, nebo i sami.

Brno si připomene nejslavnější rok: Před 380 lety obelstilo Švédy

Hrdinové, kteří zachránili Brno, P. Martin středa a maršál Raduit de Souches v dobovém vyobrazení a v podání současných herců.
Historie kasemat na Špilberku je spojena s Marií Terezií. Začala je budovat v roce 1742 a dokončeny byly v roce 1745. Měly sloužit jako úkryt až pro 1200 mužů a jako významné skladiště. V roce 1784 v nich byla zřízena věznice pro nejtěžší zločince habsburské monarchie. Přikovaní v úplné tmě tam umírali už po několika týdnech.

Fotogalerie
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Návštěvníci budou procházet dlouhými úzkými chodbami s mnoha místnostmi.
Návštěvníci budou procházet dlouhými úzkými chodbami s mnoha místnostmi.
Autor: Hynek Zdeněk