Příjemných 15 °C a výstavní plocha asi 400 m2, na které najdou návštěvníci zbytky telefonní ústředny, či železné dveře – pozůstatky po nacistech. To vše je protkáno historickými fotografiemi a plakáty.
Protiletecký kryt
„Expozice je vsazena do autentických prostor protileteckého krytu. Návštevníci v něm mají jedinečnou možnost vidět svědectví o chaotickém rozpadu nacistické moci v závěru války,“ řekla kurátorka výstavy Anežka Špinlerová.
Nová expozice bude poprvé veřejnosti přístupná 15. srpna na Den Brna. Pak bude otevřena denně od 9 do 21 hodin. Zájemci ji budou moci navštívit buď s průvodcem, nebo i sami.