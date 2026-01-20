„Paní doktorka Štětková výrazně ovlivnila podobu naší nemocnice. S úctou na její práci navazujeme a pokračujeme v dalším rozvoji nemocnice ve prospěch našich pacientů i zaměstnanců,“ reagoval na zprávu o jejím úmrtí současný ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
Podporovala i fotbal
Okamžitě reagoval i rektor Masarykovy univerzity (MU) Martin Bareš. „Paní doktorku jsem poznal v roce 1993 a přijímala mě jako čerstvého absolventa lékařské fakulty na pozici sekundárního lékaře na I. neurologickou kliniku,“ začal svou vzpomínku Bareš.
„Oceňoval jsem její otevřenost, laskavost a nadhled, se kterým přistupovala k řízení nemocnice. Stála za vznikem prezentačního fóra mladých lékařů, podporovala aktivity, které prohlubovaly sounáležitost k fakultní nemocnici jako například Svatoanenskou ligu ve fotbale,“ pokračoval rektor.
10 let jako ředitelka
„Bylo mi ctí v roce 2024 předat paní doktorce Stříbrnou medaili MU jako vyjádření poděkování za zásluhy o rozvoj naší univerzity. Odešel vzácný člověk. Čest její památce,“ dodal Bareš.
Štětková vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a významnou část své profesní dráhy spojila s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Téměř celý profesní život působila na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde v letech 1980–1991 zastávala funkci primářky.
Následně byla náměstkyní ředitele pro léčebnou a preventivní péči a v letech 1992 až 2002 stála v čele nemocnice jako její ředitelka. Významně se zasloužila o rozvoj odborných programů, které si získaly uznání nejen v rámci České republiky. Zároveň se starala o rekonstrukci nemocnice a pracoviště vybavovala špičkovou zdravotnickou technikou. Zemřela v pondělí 19. ledna 2026.
