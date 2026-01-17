Milotice nutně shánějí lékaře poté, co zemřela lékařka Eva Kebrlová. „Působila u nás více než 39 let. Vždycky tu byla pro druhé a ordinovala i ve svůj poslední den. Nahradit ji bude velmi těžké,“ řekl o ní starosta Milotic Radek Šeďa (43, NK).
Středisko patří lékařkám
Obci navíc situaci komplikuje fakt, že zdravotní středisko je v soukromých rukou. „Měly ho společně všechny tři lékařky, které u nás působily. Se zbývajícími dvěma proto chceme řešit majetkoprávní vztahy,“ nastínil další postup starosta.
Obyvatelé obce se přesto musí připravit na to, že za lékařskou pomocí budou muset nějakou dobu cestovat. „Vyšli nám vstříc lékaři prakticky ze všech okolních obcí, kteří budou v akutních případech ošetřovat pacienty i bez předchozí zdravotnické dokumentace,“ pokračoval Šeďa.
VIDEO: FLOW: Lékař na dálku? Roste počet lidí, kteří řeší své problémy distančně, v Canadian Medical je to už třetina zákroků.
FLOW: Lékař na dálku? Roste počet lidí, kteří řeší své problémy distančně, v Canadian Medical je to už třetina zákroků e15