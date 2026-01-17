Milotice nutně shánějí lékaře poté, co zemřela lékařka Eva Kebrlová. „Působila u nás více než 39 let. Vždycky tu byla pro druhé a ordinovala i ve svůj poslední den. Nahradit ji bude velmi těžké,“ řekl o ní starosta Milotic Radek Šeďa (43, NK).

Středisko patří lékařkám

Obci navíc situaci komplikuje fakt, že zdravotní středisko je v soukromých rukou. „Měly ho společně všechny tři lékařky, které u nás působily. Se zbývajícími dvěma proto chceme řešit majetkoprávní vztahy,“ nastínil další postup starosta.

Obyvatelé obce se přesto musí připravit na to, že za lékařskou pomocí budou muset nějakou dobu cestovat. „Vyšli nám vstříc lékaři prakticky ze všech okolních obcí, kteří budou v akutních případech ošetřovat pacienty i bez předchozí zdravotnické dokumentace,“ pokračoval Šeďa.

Obec se nyní zaměří hlavně na hledání praktického lékaře. „Věřím, že ho seženeme a ordinaci mu zajistíme. Máme už i jednoho rozjednaného. Jsme připraveni mu zajistit i provizorní ubytování. Při plánované výstavbě nových bytů pak chceme jeden z nich nechat právě pro lékaře,“ dodal starosta.

