Screening zraku u nejmenších dětí 

V roce 2025 spustili lékaři pilotní program, jenž měl za úkol odhalit závažné oční vady u nejmenších dětí. Screening pomáhá zachytit především tupozrakost, kterou v pozdějším věku nelze léčit. Vyšetření provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost pomocí speciálního přístroje.

Poprvé by touto kontrolou vidění měly děti projít mezi 6.–12. měsícem věku, podruhé pak v případě nejasného či negativního výsledku přibližně v 18 měsících. Vyšetření je zcela bezbolestné. Od 1. ledna 2026 má tento program oporu v zákoně. Stal se tak součástí běžných preventivních prohlídek dětí jako screeningové vyšetření plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Kontrola rakoviny tlustého střeva už od 45 let

Screening kolorektálního karcinomu bojuje proti nepříznivým statistikám týkajícím se výskytu a úmrtnosti na tato onemocnění již 25 let. Program nabízí dvě varianty: jednou za deset let kolonoskopické vyšetření nebo test okultního krvácení, který je však nutné opakovat každé dva roky.

Dosud se tato pravidelná kontrola týkala pacientů ve věku od 50 let. Od 1. ledna 2026 se věková hranice mění na 45–74 let. Novinka tak reaguje na doporučení, jež v roce 2022 vydala Rada Evropské unie, ale také na data, podle kterých dlouhodobě roste počet pacientů s nádory tlustého střeva nebo konečníku ve věku 45–49 let.

Prohlídky střižené na míru 

Turbulentní změnou prošla také podoba preventivních prohlídek u praktických lékařů, kterou nově upravuje vyhláška č. 403/2025 Sb. Podle ní se od 1. ledna 2026 budou pravidelná vyšetření zaměřovat na potenciální zdravotní rizika konkrétního pacienta.

Laboratorní testy, jako je měření cukru a tuků v krvi nebo například měření srdeční aktivity, budou praktiční lékaři provádět častěji. Nově budou praktičtí lékaři po preventivní prohlídce připravovat pro pacienty osobní plán péče o zdraví.

Terapie v digitální formě

Pacienti s depresemi a úzkostmi budou mít od 1. ledna 2026 nově k dispozici digitální formu kognitivně-behaviorální terapie. Patří do ní interaktivní moduly a individualizovaná cvičení, která si pacienti projdou vlastním tempem. Součástí tohoto způsobu léčby se stane také zpětná vazba od odborníka, kterým může být terapeut, klinický psycholog či psychiatr. Výkon zahrnující jeden terapeutický modul hradí zdravotní pojišťovna. Lékař jej smí vykázat až 26× ročně.

Rakovina tlustého střeva
