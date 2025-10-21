Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. Obyvatelé se začali evakuovat podle Maláška kolem 15:00, vracet se mohli zhruba o 2,5 hodiny později. „Byla nalezena závada, nějakou dobu ale ještě bude trvat oprava, pro dopravu je tedy ulice stále uzavřena,“ uvedl mluvčí. Na sociální síti X policisté uvedli, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace.
Na místě zasahuje i přes 20 strážníků. „Hlídky městské policie se podílejí na odklonění dopravy, navedení chodců na náhradní trasy, ale také na evakuaci desítek osob z místních domů,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Cacovická je podle něj kompletně uzavřená v úseku od Soběšické po Skryjovu. Skryjova, která je běžně jednosměrná, je dočasně obousměrná, aby nenastal dopravní kolaps.
„Žádáme řidiče, aby se Cacovické ulici a nejbližšímu okolí vyhnuli, pokud je to možné. Všechny ostatní, aby plně respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.
VIDEO: Více než tisíc lidí muselo být kvůli nalezené bombě evakuováno z centra Brna. (březen 2025)
Více než tisíc lidí muselo být kvůli nalezené bombě evakuováno z centra Brna. Petr Tomeček pro blesk.cz