Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. Obyvatelé se začali evakuovat podle Maláška kolem 15:00, vracet se mohli zhruba o 2,5 hodiny později. „Byla nalezena závada, nějakou dobu ale ještě bude trvat oprava, pro dopravu je tedy ulice stále uzavřena,“ uvedl mluvčí. Na sociální síti X policisté uvedli, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace.

Tvrdé opatření Brna: Na náměstí Svobody už neprojedete! Pokuta až 25 tisíc

Brněnská radnice chce výrazně zpřísnit sankce pro ty, kdo neoprávněně vjedou na náměstí Svobody, za každý takový vjezd bude hrozit kromě tučné pokuty i šest bodů do karty řidiče.

Na místě zasahuje i přes 20 strážníků. „Hlídky městské policie se podílejí na odklonění dopravy, navedení chodců na náhradní trasy, ale také na evakuaci desítek osob z místních domů,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Cacovická je podle něj kompletně uzavřená v úseku od Soběšické po Skryjovu. Skryjova, která je běžně jednosměrná, je dočasně obousměrná, aby nenastal dopravní kolaps.

Žádáme řidiče, aby se Cacovické ulici a nejbližšímu okolí vyhnuli, pokud je to možné. Všechny ostatní, aby plně respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.

VIDEO: Více než tisíc lidí muselo být kvůli nalezené bombě evakuováno z centra Brna. (březen 2025)

Video
Video se připravuje ...

Více než tisíc lidí muselo být kvůli nalezené bombě evakuováno z centra Brna. Petr Tomeček pro blesk.cz

 