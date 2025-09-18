Daniela studovala dějiny umění a klasickou archeologii na univerzitách v Bernu a ve Vídni, kde v roce 1975 promovala prací o malíři Hieronymu Boschoci.
Spolupracovala s Vídeňskou univerzitou a stala se stálou profesorkou na Univerzitě užitého umění ve Vídni.
Nelze žít věčně
Ve svých četných přednáškách a publikací se věnovala otázce genderu a feminismu v dějinách umění. Právě za tuto činnost jí byla v roce 2009 udělena prestižní rakouská Státní cena Gabriely Possaner. Dalším z řady ocenění byla v roce 2015 Cena města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce.
„Představa, že žijeme věčně, je pro mne děsivá. Myslím si, že když víme, že je nám dán život, ale nevíme, jak dlouho bude trvat, nám dává šanci žít jej co nejintenzivněji,“ řekla Daniela při jedné z návštěv Brna.
První návětěva
Nedocenitelný byl přínos Daniely Hammer-Tugendhatové k památkové obnově vily rodičů. Právě nejmladší dcera Daniela doprovázela svoji matku Gretu do Brna v roce 1969, kdy měla možnost poprvé navštívit jejich rodinnou vilu.
Společně s manželem Ivo Hammer-Tugendhatem se stala hlavním mluvčím rodiny Tugendhat v otázkách její ochrany a budoucího využití a aktivně se spolupodíleli na procesu památkové obnovy vily.
VIDEO: Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo?
