Je stará přibližně 25 až 29 tisíc let, letos slavíme 100 let od jejího objevení v popelišti mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Venuše, pravěká soška ženy z pálené hlíny, se stala světovým fenoménem.

V Moravském zemském muzeu v Brně ji ukrývá speciální neprůstřelná vitrína. Na příchozí čeká překvapení.

„Venuše je ve speciálním úchytu a otáčí se kolem své osy. Lze tak spatřit i její pozadí. Dosud ji vždy muzea vystavovala umístěnou v krabičce a byla viditelná jen zpředu,“ řekl vedoucí ústavu Anthropos Petr Neruda.

Skupinky po 25

Z depozitáře do výstavních prostor soška cestovala v kovové skříňce na munici. Pro tento účel je ideální, protože je z velmi silného plechu, utěsněná proti prachu i vodě a je vyplněná polyetylenovou pěnou.

„V ní leží soška v původní krabičce, kterou na ni nechal ve 20. letech 20. století vyrobit Karel Absolon. Pro transport je tak velmi dobře připravená. Je možné, že by přežila i pád, ale zkoušet to rozhodně nebudeme," podotkl Neruda. Do místnosti s Venuší, kde jsou umístěny i panely mapující její historii a výsledky jejího zkoumání, budou vstupovat lidé ve skupinkách po 25.

Pří nálezu Absolon chyběl

Sošku našel 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi tým profesora Karla Absolona. „Kuriozitou je, že v den nálezu Absolon nebyl přítomen. Na druhou stranu právě on se zasloužil o její propagaci po celé světě," upozornil archeolog Martin Oliva.

Výstava bude v pátek otevřená mimořádně až do 22 hodin. Moravské zemské muzeum také v den otevření výstavy pro veřejnost uspořádá slavnostní večer na nedalekém Biskupském dvoře spojený s předpremiérou filmu věnovaného stému výročí nalezení sošky. Česká národní banka k výročí nalezení sošky vydává speciální stříbrnou minci.