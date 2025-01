Vaňková ještě před svou výpovědí uvedla, že na tom není zdravotně dobře. „Prodělala jsem dvě operace pod narkózou a čekají mne ještě další dvě. V prosinci jsem dokonce zkolabovala a ztratila vědomí, možná si budu potřebovat sednout, či se napít. Chci ale konečně vypovídat,“ řekla.



Prostror na dva byty

Vaňková poté popsala, že její švagr stejně jako jiní zájemci uspěl se svou žádostí o pronájem půdních prostor na ulici Hlinky 46. „Zjistil přitom, že by se tam vešly dva byty. Proto jsme s manželem nějaký čas uvažovali, že jeden byt by měl švagr s přítelkyní a jeden my. Pak jsme si to ale rozmysleli,“ uvedla primátorka.

Video Video se připravuje ... Primátorka Brna Markéta Vaňková vypovídala jako svědkyně u soudu. Hynek Zdeněk

Důvodem podle ní bylo to, že nájemce měl na půdě vytvořit obytné plochy, které by mu ale neříkali pane. „Preferovali jsme bydlení v osobním vlastnictví. Bydlet tam ovšem nezačal ani švagr. Rozmyslel si to, když se s přítelkyní rozešel,“ pokračovala primátorka.



Slovo proti slovu

Když ji pak oslovil bývalý starosta Rojetína Pavel Hubálek, brala to podle svých slov, jako možnost, jak půdní prostory využít. Tvrdila přitom, že rozhodně od něj žádný úplatek nepřijala. „Nepřijde mi to logické, vždy nešlo o vlastnictví toho objektu,“ uvedla před soudem.

To je v rozporu s tvrzením bývalého starosty, který už dříve uvedl. „Za postoupení smluv jsem jí dal 1,2 milionu korun,“ uvedl před soudem.



Na garáž si nevzpomíná

Státní zástupkyní navíc zaujala výpověď bývalé přítelkyně švagra Vaňkové. „Můžete nám vysvětlit její tvrzení, že nikde nemělo figurovat vaše jméno a jak je možné, že váš švagr dostal v lokalitě přidělenou garáž už tři čtvrtě roku před přidělením zmíněných půdních prostor?,“ zeptala se.

„Mé jméno tam figurovat nemělo, protože půdní prostory získal švagr. My tam původně bydlet neměli. Navíc jsem nechtěla, aby měl nějaké výhody. Co se týče garáže, to si nevzpomínám, už je to dlouho,“ vysvětlila primátorka s poukazem na to, že se to stalo už v roce 2012 až 2013. Soud nadále pokračuje.



Městský soud v Brně stíhá v kauze s braním úplatků u pronájmu nebytových prostor v domě Hlinky 46 a 46a celkem čtyři obžalované, primátorka mezi nimi není. O kauzu přidělování městských bytů se osobně zajímá i dobrý známý primátorky, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (55, ODS), který několikrát nahlédl do soudních spisů.