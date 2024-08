Cyklisté, in-line bruslaři či chodci na dálnici, to je takřka nemyslitelné spojení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale tentokrát udělalo výjimku. Pustilo je na nově stavěný úsek dálnice D55 u Starého Města. Využily toho tisíce návštěvníků.

Od sobotního rána připomínalo staveniště nové dálnice na rozmezí Zlínského a Jihomoravského kraje spíš včelí úl. „Jen za dopoledne sem dorazilo přes šest tisíc lidí,“ potěšilo mluvčího ŘSD Jana Rýdla.



Jiné zaujal bohatý doprovodný program na příjezdu od Starého Města.

Video Video se připravuje ... Cyklisté a in-line bruslaři testovali novou dálnici D55 u Starého Města. Hynek Zdeněk

„Dálniční úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je stavařským oříškem. V lokalitě je nestabilní a zvodněné podloží. Museli jsme proto použít nové metody,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.



Silničáři například nemohli použít tradiční vrtané piloty, které nahradili prefabrikovanými.upozornil Mátl.

Pro řidiče se má od prosince otevřít hned 21 nových kilometrů dálnice, a to z Babic do Bzence, které budou významnou součástí budoucí 100 km dlouhé dálnice od Olomouce do Břeclavi. „Dálnice D55 výrazně odkloní dopravu z přilehlých obcí, což výrazně zlepší životní úroveň obyvatel,“ doplnil význam budované dálnice ředitel Správy ŘSD Zlín Karel Chudárek.