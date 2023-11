„Je výjimečný svou zalomenou konstrukcí. Pokud by byl obloukový, srny, divoká prasata a ostatní živočichové by jej museli přecházet v úrovni špiček stromů,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Tak vysoko vystoupat by se zvířata podle odborníků bála.

Stavbaři mostem řeší hlavní problém, kvůli kterému ochránci přírody blokovali 25 let stavbu klíčové jihomoravské dálnice D55 mezi Uherským Hradištěm a Břeclaví.

Auta už příští rok

Úsek dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem má délku 4,125 metrů. První auta po něm projedou v roce 2024. Součástí stavby jsou kromě ekoduktu i dálniční most, dva mosty nad dálnicí, tři protihlukové stěny a mimoúrovňová křižovatka u Bzence. délka: 00:29.13 Video Video se připravuje ... Stavbaři budují ekodukt v úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Jiří Nováček

Samotný ekodukt by měl podle projektantů pomoci zabránit srážkám zvěře s auty. Ty mívají ve vysokých rychlostech fatální následky pro obě strany. Proto jsou dnes nové dálnice už povinně vybaveny ploty.

„Vzhledem k rozsáhlému oplocování dálniční sítě je nutné budovat místa, kudy bude mít možnost procházet migrující zvěř,“ vysvětlil smysl stavby mluvčí ŘSD. O jejich umístění rozhoduje migrační studie, která mapuje výskyt živočišných druhů v lokalitách se jejich zvýšeným výskytem.