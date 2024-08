Práce budou probíhat v úseku od Husovy po křižovatku s Jiříkovského ulicí. Po celou dobu tam až na výjimky nebudou smět auta ani MHD. Průchod pro pěší zůstane zachován včetně přechodů.

Investice zahrnuje výměnu starého vodovodu a kanalizace, vybudování nové odhlučněné tramvajové trati, opravu zastávek Obilní trh a Úvoz i nové povrchy silnic a chodníků. Přibude také cyklopruh a zeleň, částečně jako náhrada za pokácené stromy.

Další změna u hlavního nádraží v Brně: Místo hnusu u laviček fajnová gastroterasa!

Sdílená zóna

„Při přípravě projektu jsme se snažili prostor maximálně využít pro všechny účastníky provozu, tedy auta, hromadnou dopravu, chodce i cyklisty. Dostali jsme všechny do poměrně úzkého profilu,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Výsledkem tak bude sdílená zóna, kterou mohou obce zavádět od letošního roku. Začínat a končit bude v křižovatkách okolo zastávky Obilní trh.

Se sdílenou zónou má město zkušenosti z prostoru před nádražím. I pro tuhle lokalitu ji považuje za vhodnou. Maximální rychlost ve sdílené zóně je 20 km/h. Pěší a cyklisté tu budou využívat celou šířku silnice.

Nesmysl v Brně: Koleje nikam nevedou a asi je ani nikdo nikdy nevyužije!

Výjimka pro porodnici

Ulice bude po dobu oprav zavřená pro osobní i hromadnou dopravu. Výjimku mají vozy mířící do porodnice a k ombudsmanovi. Tramvajová linka 4 pojede ve zkrácené trase z Obřan na Malinovského náměstí a odtud na Českou, kde následně pokračuje přes náměstí Svobody zpět do Obřan. Ve zbývající části trasy ji nahradí autobusy x4. Trolejbusové linky 38 a 39 ve směru do centra pojedou od zastávky Úvoz odklonem ulicemi Grohovou a Veveří a skončí na České. Ve směru do Masarykovy čtvrti pojedou z Česká přes Konečného náměstí.

„Uvědomujeme si, že obyvatele Údolní i přilehlých ulic čeká několik měsíců sníženého komfortu. Dotkne se to i těch, kteří tudy projíždí nebo sem míří do firem. Budeme se snažit, aby byla původně naplánovaná doba realizace kratší,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková Vaňková.

„Letos bychom měli udělat veškerou kanalizaci včetně přípojek. Od nového roku začneme pracovat na vodovodním řadu a od května se vrhneme na veškeré povrchy,“ sdělil výrobní ředitel Firesta Fišer Vilém Huryta.

Složité parkování

Stavbaři se budou snažit lidem umožnit příjezd k nemovitostem, třeba i kvůli možnosti zaparkovat uvnitř budov. Parkování v prostoru stavby je zakázané. „Mohou nastat výjimečné případy, kdy bude průjezd staveništěm zcela znemožněn,“ dodal.

Podle magistrátu se lidé v souvislosti s rekonstrukcí ptali na přechod přes Údolní u křižovatky s Úvozem. Tam před několika lety nahradil přechod o několik metrů posunuté místo pro přecházení. Zůstane to tak i do budoucna, neboť přechod v minulosti ztěžoval odbočování trolejbusových linek.

VIDEO: Bolek Polívka se dočkal nového divadla, bude v tzv. Bílém domě.

Video Video se připravuje ... Bolek Polívka se dočkal nového divadla, bude v tzv. Bílém domě. Hynek Zdeněk