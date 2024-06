Stavbaři na mostě v ulici Otakara Ševčíka v Brně dokončují práce na zavřené polovině mostu. Hotovo by mělo být ve čtvrtek. Od pátku se bude jezdit po opravené polovině a pro změnu začnou práce na druhé straně mostu. Stavba má půl roku zpoždění.

Oprava mostu, který je součástí velkého městského okruhu a překonává ostravskou radiálu, začala loni na začátku roku a oprava každé poloviny měla trvat rok. Postupně stavbaři zjistili, že některé pilíře jsou v horším stavu, než čekali. Dokončení první poloviny opravy se proto o půl roku prodloužilo.

Po převedení dopravy na druhou polovinu mostu bude funkční nájezd na most směrem od centra města a sjezd z mostu směrem do centra. Nově se naopak zavře nájezd na most při příjezdu od dálnice D1 a sjezd na ostravskou radiálu ve směru z města. Doprava na mostě zůstane v jednom pruhu v každém směru.

Prodražení prací

„Jsme lehce ve skluzu, asi šest měsíců. Důvod je jednoduchý, stav konstrukce po odkrytí byl jiný, než předpokládalo zadání. Bylo potřeba to doprojektovat do stavu, který umožnil opravu a vyrobit komponenty, krajní nosníky, které byly zdegradované více, než se čekalo,“ uvedl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR David Fiala.

Změny stavbu také prodraží. Ředitelství silnic a dálnic opravu vysoutěžilo za 420 milionů korun, stát ale nakonec bude zřejmě o několik desítek milionů korun víc.

„Po zkušenostech z první etapy víme, co nás čeká. Předpokládáme, že druhá etapa prací už proběhne bez zdržení,“ podotkl vedoucí projektu ze společnosti OHLA ŽS Petr Novotný.

Most vznikl v 80. letech minulého století, stejně jako Ostravská ulice sloužící jako výpadovka na dálnici D1. V provozu tak byl most přes 30 let. Nebyl sice v havarijním stavu, ale vyžadoval opravu kvůli vozovce a stavu konstrukce. U některých prvků navíc bez odkrytí konstrukční vrstvy nebylo možné provést spolehlivou diagnostiku.

