Kozoroh

Milí Kozorozi, nejbližší rodina, kamarádi i kolegové v práci vás budou obdivovat. Během dne stihnete to, co trvá jinému i celý týden. Nepřepínejte se jako blázni a naučte se odpočívat. Rozvrhněte své síly, protože by vám mohl dojít také bleskurychle dech.