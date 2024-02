Zpět

na

Je to přístroj, který do budoucna může pomoci spasit lidstvo. Vědci z brněnského Honeywellu vynalezli speciální gyroskop, který poletí do vesmíru, kde bude navádět satelity mise Proba-3 zkoumající sluneční korónu. Ta před 11 lety málem úplně změnila život na Zemi. Její výzkum je proto velmi důležitý.