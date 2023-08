Nové čipy dokážou poskytnout až o třetinu víc energie, než ty stávající. „Znamenalo by to, že jí nebude potřeba tolik vyrábět,“ upozornil vědec Tomáš Vystavěl. To má výrazně pomoci klimatu.

218 milionů tun za rok

„Je zde potenciál ušetřit až šestinu celosvětové roční energie z jaderných elektráren a tím i emisí CO 2 . V řeči čísel jde až o 218 milionů tun tohoto skleníkového plynu za rok,“ dodal Vystavěl.

„Cílem je, aby se díky nitridu galia úplně změnil trh s výkonnou elektronikou. Konkrétní uplatnění vidím například v solárních článcích nebo třeba v nabíječkách pro elektromobily,“ přidal se Miroslav Kolíbal z VUT Brno.

12 zemí Evropy

Na projektu, který má výrazně snížit produkci CO 2 , nepracují jen vědci z Brna. „Zapojeno je do něj celkem 45 týmů z 12 evropských zemí. Výroba čipů proto bude umístěna v Evropě. Kontinent se tak může stát lídrem v tomto konkrétním segmentu polovodičového průmyslu,“ dodal Kolíbal.

Nitrid galia je polovodič, který se má stát nástupcem křemíku. Je určen pro výkonnou elektroniku. Česká republika vyprodukuje ročně přibližně 114 milionů tun CO 2 . Nové čipy mají celosvětově ušetřit přibližně dvojnásobek těchto skleníkových plynů.

