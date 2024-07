Rak

Ať už se dostanete do jakékoliv situace, zachovejte chladnou hlavu. Hloupé výstupy a prosazování názorů by vás mohlo stát místo. Procházíte příjemným obdobím a byla by škoda zamotat se do problémů. Doma si spravíte chuť, partner vás zahrne něžnostmi.