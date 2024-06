V Židlochovicích na Brněnsku to vře. Při setkání s občany starosta Jan Vitula (55, Vaše Židlochovice) upozornil, že je nutné řešit problematiku s parkováním. Jeho vyjádření pochopili přítomní tak, že chce v celém městě zavést placené parkování. To starosta ale popírá.

„Naše město nebylo stavěno na dnešní parametry dopravy. Máme tady obrovský problém s parkováním, který se nám stupňuje. Nová parkovací místa přitom není moc kde stavět. V úvahu připadá pouze parkovací dům. Je třeba počet aut redukovat,“ řekl pro Blesk.cz Vitula.

Kroků, které by k tomu vedly, má v rukávu hned několik. „Určitě chceme více podporovat veřejnou dopravu a zvažujeme i pořízení několika nových aut na tzv. carsharig (sdílení aut – pozn. red.),“ pokračoval starosta.

Platit už od 31 minut?

Obyvatelé, kteří se setkání zúčastnili, ale tvrdí, že tam říkal něco jiného. „Hovořil tam o zavedení tzv. rezidentního parkování, kde by všichni v celém městě museli platit za parkování auta nad půl hodiny, a to i u domu, kde bydlí. U druhého auta by měl být poplatek navíc výrazně vyšší,“ upozornil David Hořava.

„Nic takového jsem neřekl," brání se nyní starosta Vitula. Přesto už vznikla petice, kterou aktuálně podepsalo 128 lidí. „Nejsme velké město, aby tady fungovalo tramvaje či trolejbusy, auto je pro mnoho rodin klíčový dopravní prostředek,“ vysvětlil autor petice Hořava.

Ohrožení pro místní podnikatele?

Stejně jako on slova starosty pochopili i další lidé. „Střídavě bydlím ve Vídni a ve svém rodišti Židlochovicích. Ve Vídni se sice rezidenční parkování platí, ale tam jsou úplně jiné možnosti hromadné dopravy. Navíc je tam velmi efektivní systém záchytných parkovišť u stanic metra, kde za 24 hodin zaplatíte 3,49 eura (cca 87 Kč),“ upozornila Blanka Gstettner.



Na sociálních sítích se bouří nejen obyvatelé města, ale i z okolí. Poplatek by mohl ohrozit podnikání místních. „Starosta řekl, že půlhodina zdarma stačí na nakoupení rohlíků. Do Židlochovic jezdím na pedikúru a na masáž. To už v rámci doby zdarma nezvládnu. Pokud bude parkování zpoplatněno, tak si rozmyslím, jestli budu chtít platit, nebo jestli si najdu tu službu jinde,“ upozornila jedna z diskutujících.

Problematikou parkování se budou Židlochovice zabývat po letních prázdninách. Starosta tvrdí, že uvítá jakýkoliv návrh, který problematickou situaci s parkováním pomůže vyřešit.

