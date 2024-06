Princezna Olga Mercedes Dietrichsteinová (92) uspěla s žalobou ve sporu s Mikulovem na Břeclavsku. Krajský soud v Brně rodu pravomocně přiřkl vlastnictví Dietrichsteinské hrobky. Dietrichsteinové o hrobku přišli po 2. světové válce. Od 90. let je ve vlastnictví Mikulova, který do její opravy investoval desítky milionů korun.

Spor trvá léta. Břeclavský okresní soud v roce 2015 zamítl restituční žalobu Mercedes Dietrichsteinové, která žádala po radnici v Mikulově vrácení rodové hrobky, dalších pěti objektů ve městě a asi 200 pozemků. Odvolací krajský soud o dva roky později rozsudek potvrdil, výjimkou byla ale hrobka.

Rodina je důležitější

Podle odvolacího soudu se okresní soud měl v případě hrobky věnovat tomu, zda je silnější právo na odnětí vlastnického práva, nebo zda bylo porušeno právo na rodinný a soukromý život. Okresní soud dal v dalším jednání loni v říjnu zapravdu Dietrichsteinové, rozhodnutí dnes krajský soud potvrdil.

Podle předsedy senátu Libora Daňhela právo na rodinný a soukromí život je v tomto případě silnější. „Právo žalobkyně je natolik významné, že není možné jej narušit takovým způsobem, jakým jej narušil československý stát,“ uvedl soudce.

Dietrichsteinové patřili několik staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. Alexandr Dietrichstein (1899 až 1964) přišel po válce o rodový majetek na základě Benešových dekretů.

Město nesouhlasí

Mikulov se s rozhodnutím soudu neztotožňuje, zváží podání dovolání. „Vyhodnocení dalšího postupu bude věcí doručení rozhodnutí, jeho odůvodnění a konzultace s klientem,“ uvedla právní zástupkyně města právní zástupkyně města Jana Bendová Marušková.

Naopak právní zástupkyně Dietrichsteinové Magdalena Dvořáková Cilínková uvedla, že rozhodnutí soudu napravilo desítky let trvající nežádoucí stav. „Jsem přesvědčena, že klientka bude mimořádně šťastná, že hrobka se po tolika letech a po takovém úsilí navrací do rukou rodiny. Dnešní rozhodnutí krajského soudu napravuje desítky let trvající nežádoucí stav. Předpokládáme, že město Mikulov bude podávat mimořádné opravné prostředky, nicméně předpokládáme, že i v budoucnu u těchto dalších instancí budeme úspěšní a hrobka zůstane rodině,“ dodala.

70 milionů do oprav

Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny. Město nemovitost převzalo v 90. letech minulého století a investovalo do jejích oprav téměř 70 milionů korun.

Další peníze stála údržba a provoz. Hrobka je jednou z nejvýznamnějších památek v Mikulově. Město ji provozuje jako pietní místo s prohlídkovým okruhem. Mercedes Dietrichteinová do hrobky v roce 2017 uložila urny s ostatky svých rodičů.

Hrobka vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny, nachází se v ní 45 rakví, z toho 44 patří příslušníkům rodiny. Ročně památku navštíví téměř 20 tisíc lidí.

