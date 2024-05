Každý to vozítko zná z filmu Vrchní, prchni. Jezdil v něm Josef Abrhám v roli knihkupce Dalibora Vrány a taky falešného vrchního. Velorexy jezdí i 43 let po natočení zmíněné komedie a není jich překvapivě málo. V Boskovicích zaplnily náměstí.

Jak zajistit, aby vše fungovalo i po tolika letech? „Je to jednoduché, pokud to jezdí, tak do toho nesahat!“ prozradil tajemství servisování Petr Kovář z Nového Hrozenkova.První velorex si koupil na konci devadesátých let.

„Jezdil jsem motokros a vůbec mi to nešlo. Na závodech mi jednou řekli: Kup si pytel na mrzáky. Tehdy jsem nevěděl, co to je, a teď už jich doma máme asi deset,“ přiznal se smíchem.

Propadla jim celá rodina

K hadraplánům přivedl i své sourozence a společně s nimi nyní patří k tuzemské špičce. „Jsou jak Hujerovi,“ okomentoval rodinný klan moderátor srazu velorexů Libor Kříž. Kovářovi totiž mezi 120 soutěžními posádkami obsadili 1. 3. a 4. místo v konečném pořadí.

Video Video se připravuje ... Náměstí v Boskovicích zaplnily velorexy. Hynek Zdeněk

Rodinka, která nemá k humoru daleko, přiznává, že s těmito vozítky jezdí i na dovolenou. „Byli jsme s nimi i v Monaku. Jeli jsme bez mapy a zapomněli jsme, že Švýcarsko není v EU. Když jsme přejížděli v Alpách švýcarsko – italskou hranici, tak nás chtěli celníci zastavit, ale ujeli jsme jim,“ řekl se smíchem Jiří Kovář.



Na největší sraz velorexů v ČR přijelo celkem 165 posádek, některé ovšem nesoutěžily. „Přijely nejen z ČR a Slovenska, ale i Německa, Polska, Belgie, Maďarska a Bulharska,“ prozradil hlavní organizátor akce Tomáš Kostík.

Jediný na světě

Velorex je jediné homologované tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou na světě. Celkově se jich vyrobilo asi 17 tisíc. Jak přiznávají jeho majitelé, dá se s ním jezdit průměrnou rychlostí 60 – 70 km/hod. Na rovinkách až 90 km/hod, ale pak je to už podle nich nebezpečné, neboť velorex je poměrně vratký.