„Případ nás zdvihl ze židle,“ prohlásila organizátorka akce Dominika Šindelková.. Část účastníků si přinesla transparenty s nápisy jako Stop predátorům na svobodě, Ženská práva = lidská práva nebo I tři roky jsou málo.

Šindelková připomněla, že muž dostal podmíněný trest, přestože několik let zneužíval nevlastní dceru. „Takový rozsudek nám připadá nehorázný, do nebe volající, a proto jsme dnes tady," řekla. Podle ní šlo o exces a selhání systému. „Musíme se o tom spolu bavit, a proto jsme dnes tady. Chceme vyjádřit podporu všem přeživším sexuálního násilí, chceme o tom mluvit," zdůraznila.

Mluvčí krajského soudu Klára Belkovová poskytla ve čtvrtek odůvodnění rozsudku. V kauze podmínky podle něj zohlednil Krajský soud v Brně doznání pachatele, jistou míru sebereflexe i jeho závazky ke zbytku rodiny, kterou by z vězení nemohl podporovat. Soud upozornil na to, že na začátku byl dobrovolný sexuální vztah obžalovaného s jeho nevlastní dcerou, která se tak prý chtěla pomstít své matce.

„Krátce předtím, než dovršila 16 let věku, sama iniciovala první intimní kontakt s obžalovaným. Opakovaně uvedla, že to byl její nápad, že to bylo z její hlavy, že ho svedla, a logicky vysvětlila své důvody, a sice že se chtěla pomstít matce,“ konstatoval senát.

Organizátorky čtvrtečního protestu na odůvodnění soudu při projevech k přítomným nereagovaly. Po hodině za zvuku bubnů šli průvodem Kobližnou ulicí přes náměstí Svobody až na Zelný trh. Cestou skandovali například "máme toho dost," "spravedlivé soudy" nebo "excesů už bylo dost."

VIDEO: Mírné tresty za sexuální násilí