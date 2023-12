Blíženci

Milí Blíženci, vstup do nového pracovního týdne nebude ideální, tudíž se uzavřete spíše do sebe. Po pravdě řečeno nemáte náladu na nějaké inovace a držíte se spíše při zemi. Nejde o to, že byste neměli v rukávu pár dobrých nápadů, ale neuskutečníte je.