Býk

Milí Býci, okamžitě přestaňte vnucovat rodinným příslušníkům i kolegům v práci svoje myšlenky. Klidně se s nimi podělte, ale vyslechněte si i názor druhé strany. Pokud byste to neudělali, vztahy by se ochladily. Nehledě na to, že si pokazíte reputaci.