Beran

Nová známost je do vás až po uši zamilovaná, ale dost jste ji urazili. Pokud ji neodprosíte, tak od vás nakonec uteče. Náhlé změny nálad a nejapné připomínky vám možná neodpustí. Věřte, že to nebudete mít snadné, proto se na to raději připravte.