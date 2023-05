Ve druhé polovině prázdnin se počítá s otevřením nového krytého bazénu v Louce vedle letního koupaliště.

Nový bazén se staví od roku 2021, ale přípravy jsou o řadu let starší. Bude v něm k dispozici osm drah, délka bazénu je 25 metrů. Sloužit bude nejen výkonnostním plavcům a veřejnosti, ale především značnému množství dětí ze základních škol, které jezdí do Znojma za výukou plavání.

Co bude se starým, se neví

Přestože bylo jasné již několik let, že provoz bazénu skončí a město bude mít nový, zatím není jasný osud starého bazénu. Město počítá i s pořádáním veřejných debat na toto téma.

Aby si lidé mohli ještě připomenout historii končícího sportoviště, připravilo město od čtvrtka do vestibulu výstavu historických a současných fotografií bazénu i přilehlého koupaliště.

Součástí budou i kopie původní výkresové dokumentace z počátku 60. let. Vestibul bude přístupný denně od 10 do 17 hodin. V červnu budou moct jít zájemci také na speciální prohlídky, které budou zaměřené na historii a architekturu lázní a v závěru června se lidé podívají i do vnitřních prostor a do technologického zázemí.

