„Ta letošní je ze šestnácti prutů a dlouhá patnáct metrů,“ prozradil 1. stárek hodové chasy Michal Tesař.

Práce na pomlázce začaly v sobotu odpoledne a tanečníkům zabraly několik hodin. „Výroba velkých pomlázek má u nás dlouholetou tradici. Ta z roku 2016 vznikla z osmi prutů a měřila rekordních 66 metrů a 66 centimetrů. Byla zapsána i v České knize rekordů, než ji překonal konkurent z Biskupic délkou 102 metry,“ prozradil za organizátory Jiří Stávek.

Pro mladíky z Němčiček bylo pondělí vskutku náročné. Na každé zastávce se po vyšupání ženy či dívky nabízelo občerstvení včetně alkoholu. „Nesmíme to přehnat, protože trasu obchůzky a počet zastávek musíme dodržet. Jinak by to byla ostuda,“ svěřil se jeden z nich pod příslibem anonymity.

V Němčičkách vyrobili další obří pomlázku, má 15 metrů

Jinou velikonoční zajímavost připravili nadšenci v jihomoravských Pozořicích. Na náves v místní části Jezera připravili zaječí rodinu ze slámy a další figury - slaměné slepičky, kozy, koně i páv s pestrým zdobením, to vše v nadživotní velikosti. Zpestření je dílem Martiny Bohunové Jančové, Petra Filipa a jejich přátel, kteří jdou před Vánocemi také autory tradičního slámového betlému.

Rušno bylo letos na velikonoční pondělí také v kyjovské části Nětčice, kde členové mužského pěveckého sboru projeli městem v obnovené tradici na žebřiňáku taženém koňmi.

„Na žebřiňáku objíždíme jednotlivá domluvené děvčata, manželky, známé, tam se zazpívá, děvčata se vyšlehají, popijeme, pobavíme se a pokračuje se dál, vše ve veselém duchu," popsal zvyk člen souboru a městský radní Antonín Kuchař.