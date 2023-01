Ryby

Plnění pracovních povinností je trochu nad vaše síly, protože jste nepozorné. Nadřízenému se to vůbec nelíbí. Dávejte si na to pozor a zklidněte se. Jakmile se vám to podaří, budete na tom o poznání lépe. Do karet vám hraje Merkur, dopřeje vám nadhled.