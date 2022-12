Okolo půl metru technického sněhu je v Olešnici, kde areál nabízí 550 metrů dlouhý svah. „Máme čtyři vleky, z toho dva dětské. Všechny jedou," uvedl správce areálu Jiří Kotlán. Areál je mezi svátky otevřený od 8. do 20. hodin, na Silvestra od 8. do 18. hodin.

Zhruba půl metru umělého sněhu nabízí i areál Hodonín u Kunštátu, který je otevřený od 8. do 20. hodin Svah je dlouhý 500 metrů a v provozu jsou dva vleky. „Máme narváno," uvedl provozovatel areálu Vlastimil Jílek.

Němčičky nabízí i školičku

Lyžuje se i v Němčičkách, kde se přes den vystřídají desítky lidí na svahu dlouhém přes 300 metrů. „Nabízíme ale i školičku od 10. do 12. a od 14. do 16. hodin," řekl Jaroslav Stávek z areálu. Podle něj se jezdí už od začátku prosince i díky umělému povrchu, nyní je v místě až 30 centimetrů sněhu. Areál je přístupný od 9. do 16. hodin. Na Nový rok se bude lyžovat od 10. hodin.

Po koronavirové pohromě se milovníci šplhání po ledové stěně ve Víru na Žďársku dočkali. Teplota spadla minulý týden hluboko pod bod mrazu, správce zapnul hadice s vodou a bylo vymalováno. Stěna byla obsazená nonstop od dopoledne až do noci.

Otevřeli i chatu s občerstvením

Radost neskrýval ani správce stěny Slávek Matuška ze spolku Ledová stěna Vír. „Poprvé jsme dokázali naledovat ještě před Vánocema. Což je za třináct let provozu docela rarita,“ řekl Matuška. Pohled na rezervační systém hovořil za vše. Obsazeno dopoledne, odpoledne i večer. Příchozí dostanou na stěnu kompletní výstroj od přilby přes cepín, úvazky a stoupací železa. K dispozici je nově také chata Krabička s občerstvením.

Výzvou je Velká věž (45 metrů) s desítkou pověšených lan, která přitahuje nejvíc lezců. „Je to hodně členitá skála, která je přerušená nad nástupy velkými převisy, do kterých musíme dávat pletiva. Pokud se podaří kvalitně zaledovat, je ten sektor pro desítku lan ideálně použitelný,“ vysvětlil Matuška.

Za velkou věží čeká Žlab, což je ferratový můstek přes rozsedlinu. A jistota, že náležitě prověří schopnosti lezců. Na kolmých stěnách jsou umístěna tři lana.

Komu to nestačí, může zkusit i Malou věž (35 metrů). „Vzbuzuje to dojem že je to malá skalka, ale ty cesty jsou delší než na Velké věži, protože se leze až k vrcholu. Malá věž je letos hodně atraktivní, protože se nám podařilo naledovat velké rampouchy, což mají lezci rádi,“ prozradil správce.