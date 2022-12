„Jsme za blbce, i když za to nemůžeme,“ konstatoval židenický starosta Petr Kunc (nez.). Na počátku všeho byl sice bohulibý záměr – při rozsáhlých opravách železnice přestavět a rozšířit starý cihlový most. Pod ním jezdí kromě aut i městská hromadná doprava. Dopadlo to ale blamáží...

Dělníci sice most i podchod za zhruba 140 milionů korun rozšířili, aby pod ním mohla vést široká silnice pro autobusy MHD, cyklopruhy i chodníky. Silnice je ale nakonec úzká stejně jako ta, která vedla pod starým klenutým mostem! „Chodník je přitom jen na jedné straně a zbytek volného prostoru bude vysypán štěrkem. Nejen autobusy, ale ani běžná auta se tam nevyhnou,“ nevěřícně kroutí hlavou starosta.

Za dva roky znova

Rozšíření vozovky pod mostem měly na starost Brněnské komunikace. Investor mostu, státní Správa železnic, ale mohla podle zákona silnici opravit pouze v původním rozsahu a šířce. Tak to i udělala.

Pod mostem budou za dva roky znovu kopat vodárny, které se chystají opravovat kanalizaci a vodovody. „Teprve až pak bude možné případně se zmršenou silnicí něco udělat,“ řekl Kunc.

Železniční a městské stavby si v Brně neporozuměly také v případě vlakové zastávky ve Starém Lískovci. K té silnice nevede dodnes.

Zmatky v pozemcích

Situaci nepomáhají ani majetkové vztahy. Pozemky pod mostem nejsou v majetku Brna, ale v majetku státu a Správy železnic. „K tomu je tam ještě bývalá vlečka, která pro změnu není vůbec ničí,“ řekl s hlavou v dlaních starosta Kunc.

Proč už v provizorní podobě nevznikla v podjezdu širší silnice? To je otázka, na kterou se odpověď hledá až překvapivě těžko. Brněnské komunikace odpovědnost odmítly s tím, že na příkaz magistrátu Brna musí nejprve proběhnout oprava od vodáren. Podle magistrátu musí být součástí rozšíření komunikace vybudování jejího odvodnění. A do toho se nechce pustit dříve než za dva roky s opravou kanalizace.

