Beran

Váš profesní přístup je přímo ukázkový, a proto se dočkáte velkých úspěchů i pochvaly od šéfa. Samozřejmostí je slibné finanční ohodnocení, ale to si musíte vybojovat. Nemyslete si, že to bude zcela nemožné. Šéfovi jste padli do noty, proto to půjde vcelku snadno.