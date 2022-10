Nechybí kuriozity, třeba mince s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda z roku 1951 vydaná k 30. výročí vzniku komunistické strany. Nebo střepina z letecké pumy, která v dubnu 1945 zasáhla a poškodila radnici.

„Pro mě osobně se jednalo o velký zážitek být u otevírání pamětních schránek. Předpokládám, že další sejmutí bude provedeno za několik desítek let,“ poznamenal dosluhující starosta Jakub Malačka.

Týden na prohlídku

„Nyní bude proveden odborný soupis a fotodokumentace všech nalezených dokumentů a pamětních předmětů," dodal zastupitel města a historik Jiří Kacetl.

Obyvatelé Znojma budou mít na prohlídku nalezených předmětů pouhý týden. Výstava začíná ve státní svátek 28. října v Dolním sále Znojemské Besedy na Masarykově náměstí, vstup je vždy od 9 do 17 hodin. Poté se schránky vrátí zpět do báně radniční věže.

Co by mělo vložit coby poselství příštím generacím nově zvolené vedení Znojma? „Obsah, který se bude vkládat do časové schránky s datem 2022 není ještě úplně znám. S největší pravděpodobností tam budou fotografie současné radnice a její rekonstrukce, aktuální vydání Znojemských Listů a současné peněžní oběživo. Také souhrn důležitých událostí od roku 1993, kdy byla naposledy báně otevřena.“ upozornila mluvčí radnice Simona Chmelíková.

VIDEO: Historik JIří Kacetl vypráví o bitvě u Znojma roku 1809.