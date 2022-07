Lev

Milí Lvi, kvůli nepříznivému spojení Merkuru s Marsem jste stále podráždění. Nicméně jste se nad sebou zamysleli a problémy se snažíte řešit. Pokud byste to neudělali, nadřízený by s vámi ztratil trpělivost a určitě by vám dal okamžitou výpověď.