Tamní městská část totiž čelí obřímu skandálu, v jehož centru je tunelování Černovické pískovny. Mezi vazebně stíhanými hlavními aktéry kauzy jsou totiž lidovci a lidé s nimi blízce spojení. Podle policejního spisu měli vybírat „desátky“ z každého kilogramu uloženého odpadu, jež se do pískovny svážel přes jednu jedinou firmu.

Razie v Brně: Hladík vysvětloval prodej domů! Znám obviněného podnikatele, přiznal

Hladík je podle kolegů čistý

„Členové městského výboru KDU-ČSL Brno se postavili za svého předsedu Petra Hladíka, který je zároveň nominantem na ministra životní prostředí,“ uvedla mluvčí brněnských lidovců Blanca Holla Surisová.

délka: 00:42.02 Video Video se připravuje ... Náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) se vyjadřuje k zásahu policie na radnici. Jiří Nováček

Dodala, že bývalý první náměstek brněnské primátorky poskytl členům městského výboru uspokojivé informace o důvodech policejní prohlídky své kanceláře. „Členové městského výboru mu vyjádřili jednohlasně podporu a důvěru,“ uvedla mluvčí.

Rozpuštění buňky

Pochopení však u svých spolustraníků nenašli jejich bratři z černovické buňky. Brněnští lidovci si totiž v pondělí odhlasovali rozpuštění místní organizace v Černovicích.

V jejím čele byl Jiří Hasoň, který je jako obecní politik i jednatel tunelované pískovny vazebně stíhaný. Výbor také vyzval Hasoně k ukončení členství v KDU-ČSL.