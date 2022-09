Více než šest set nových parkovacích míst vznikne v centru Brna u Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Šumavské. Radnice umístí většinu aut do nového parkovacího domu a na jeho střechu. Dlouho potřebné parkoviště ohlásila radnice těsně před volbami.

„Jde o 613 nových parkovacích míst. Přesto i tak velká kapacita nezpůsobí dopravní komplikace. Vjezd totiž navazuje na křižovatku ulic Šumavská a Pod Kaštany a dále se napojuje na Hradeckou a obchvat města,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (45, ODS).



Kolem asfaltu bude vysazena zeleň a dřeviny, které nahradí původní vegetaci.upřesnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (54, ODS)