Když jí magistrát letos na jaře umístil před ordinaci značku zákaz zastavení, pro mnoho z pacientů to byl problém. „Hlavně se to týká starších a handicapovaných lidí. Potřebuji, aby tady mohli alespoň vystoupit,“ vysvětluje Jandíková.



Řešení až na jaře

Místostarosta Starého Lískovce Jiří Dvořáček (52, KDU-ČSL) tvrdí, že situaci řeší. „Bohužel to nejde tak rychle, jak bych si představoval. Chce to stavební úpravy. Věřím, že situace bude úplně vyřešena příští rok na jaře,“ řekl Dvořáček.

Na přímý dotaz Blesk.cz, zda by nebylo možné do vyřešení situace umístit u zákazu zastavení doplňující značku, která by umožnila vystoupit pacientům před ordinací, odpověděl místostarosta: „Beru to jak jako podnět. Jako provizorní řešení bych si ji tam představit dovedl, ale nerozhoduji o tom sám,“upozornil.



Kvůli kamionům

Dopravní značku Zákaz zastavení nechal v ulici U hřiště umístit brněnský magistrát na základě žádosti městské části Starý Lískovec. Podle radnice tam byla umístěna proto, že parkující auta bránila průjezdu nákladních aut křižovatkou.

Podle místních by ale stačilo, kdyby v křižovatce byla značka zakazující kamionům odbočení do ulice. „Dřív vždy jezdily pouze z druhé strany a žádné problémy nebyly,“ uvedla jedna z místních obyvatelek.