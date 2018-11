Dlouhých 42 let se starala v Brně o předčasně narozené děti, než v lednu letošního roku odešla do penze. Lékařka Milada Muchová z FN Brno je čerstvou držitelkou prestižního ocenění Purpurové srdce, které se uděluje u příležitosti Světového dne nedonošených dětí. Ten připadá na 17. listopad. Rukama lékařky prošlo za její kariéru na 20 tisíc nedonošeňátek!

Už když v roce 1975 v Brně na novorozeneckém oddělení začínala, pečovala o velmi malé děti. „Pamatuji si miminko, které vážilo pouhé kilo a to mělo už měsíc. Bylo jasné, že bude potřebovat velkou péči,“ zavzpomínala Muchová a dodala: „Kdybych byla mladá a měla se znovu rozhodovat, vybrala bych si stejně.“



Velký pokrok v lékařství

V té době měla nemocnice jednoduché inkubátory československé výroby. „Určitě hodně pomohly, ale s těmi současnými se to vůbec nedá srovnat. Pokrok šel od té doby neskutečně kupředu. Dětem se v nich mnohem lépe dýchá, je v nich dobře regulovatelná teplota a jsou komfortnější. Navozují v dětech více pocit jistoty,“ vysvětlila lékařka.

Brněnská lékařka Milada Muchová získala Purpurové srdce za pomoc předčasně narozeným dětem FN Brno

Za více než 40 let služby pomáhala přibližně dvaceti tisícům předčasně narozených dětí! „Bylo to v každém roku různé, ale v průměru se jednalo téměř o 500 předčasně narozených dětí ročně. Pamatuji si, že jsme v jednom roce měli třeba i šestery trojčata,“ vzpomněla Muchová.



Bývalá miminka se k ní hlásí

O to víc lékařku těší, když se k ní po letech „její miminka“ hlásí. „Před 14 dny za mnou přijela paní z Roudnice nad Labem, které je už přes 30 let. Chtěla vidět, kdo jí tehdy pomohl. Chce se se mnou sejít i další žena, která je nyní lékařkou v Praze. Chodí mi dopisy, pohledy, hlavně na Vánoce a k novému roku. Ozvalo se mi tak asi 20 lidí,“ doplnila odezvu.

Péči o malé děti neváhala častokrát obětovat i svátky pohody. „Manžel je také lékař a vyšlo to většinou tak, že buď sloužil on, nebo já. Mockrát jsme proto slavili Vánoce už 23. prosince. Podobné to bylo i na Silvestra. Mám dva syny. Ti to brali dobře, protože měli vlastně Vánoce dvakrát. Jednou se mnou, podruhé s tátou,“ dodala s úsměvem.



Na oddělení ji to stále láká

I po tolika odpracovaných letech ji to na oddělení neustále láká. „Na našem pracovišti byl vynikající tým lékařů a sestřiček, bez kterých by to nešlo. Když mám chvilku, vždy se tam ráda zastavím. Moc mi to schází,“ přiznala se smutným úsměvem.

Purpurové srdce a svítící Špilberk

Prestižní ocenění Purpurové srdce nedonošených dětí je inspirováno vojenským vyznamenáním, které dostávají vojáci za zranění v boji. Letos ho získala právě lékařka Milada Muchová z Fakultní nemocnice Brno.

Je každoročně udělováno u příležitosti Světového dne nedonošených dětí, který připadá na 17. listopad. Brno si tento den připomene nasvícením hradu Špilberk na purpurovou barvu, a to od pátku 16. listopadu od 17 hodin do 17. listopadu do druhé hodiny ranní.