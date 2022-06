„Ubude zde aut a zvýší se bezpečnost chodců. Budou odstraněny některé bariéry a na kritických místech opraveny zničené povrchy,“ plánuje radnice.

Práce za desítky milionů korun by měly začít ihned poté, kdy magistrát vybere zhotovitele. Potrvají tři měsíce.

Podnikatelům se to nelíbí

Řada podnikatelů s provozovnami u nádraží však kritizuje magistrátní plán zakázat levé odbočení do Benešovy ulice ze směru od Nových sadů a v opačném směru levého odbočení z Křenové k Letmu a Masarykově ulici a přednádraží.

„Ani my ani turisté se nedostaneme k našim provozovnám a třeba ani k hotelu Grand,“ shodují se oslovení živnostníci. „Proč vrtat do něčeho, co funguje,“ dodávají.

Nejodpudivější místo

Prostor před brněnským hlavním nádražím patří přitom podle názoru většiny Brňanů k nejodpudivějším místům moravské metropole. „Špinavý, betonový plac, rozdělený zábradlími a osázený věčně opilými bezdomovci, vykonávajícími potřebu i na zastávkách MHD, je strašlivou vizitkou města,“ shodli se oslovení Brňané.

Hlavní nádraží v Brně denně odbaví 66 000 cestujících. K stanici zajíždí 11 000 aut denně. Z toho 6 000 může vjet do pěší zóny. 2 000 aut náleží zásobování, stejný počet patří rezidentům a abonentům.

