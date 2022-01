Bylo tu, není tu… titulní šlágr z Balady pro banditu si od včerejška mohou broukat lidé, spěchající podchody pod hlavním nádražím v Brně. Po 30 letech se tam včera z moci úřední definitivně uzavřela historie řady oblíbených obchůdků, jež nemohl minout nikdo, kdo kdy přijel do města.

Roletu už neotevře ani vyhlášené zámečnictví Petra Brabence (48). „Jsem smutný. Zákazníků mám mraky. Navykli si ke mně za ty roky chodit,“ svěřil se Blesk.cz šikovný řemeslník. Na svém místě byl lidem k dispozici neuvěřitelných 27 let!

Spásu u pana Brabence hledalo při ztrátách klíčů a drobných šlamastykách denně kolem šedesáti lidí. Každoročně obsloužil skoro 20 000 zákazníků. Své šikovné ruce teď bude nabízet na Veveří. „Tam to ale budou mít lidé z ruky,“ smutní zámečník.

Do podchodu by se každopádně po jeho rekonstrukci rád vrátil. „Zájem každopádně mám. Nikdo nám ale neřekne, za jak dlouho a zdali to bude vůbec možné,“ rozloučil se pan Brabenec.

délka: 01:04.36 Video Petr Brabenec měl svoje zámečnictví v podchodu pod hlavním nádražím v Brně 27 let. Nyní svou provozovnu z rozhodnutí města opouští. Jiří Nováček

Ne všechny obchůdky ale zavřou. Část obchůdků, které mají smlouvy se společností Pliska Interactive Services Consulting, může paradoxně prodávat dál. Firma se totiž s městem soudí o nájemné, rozhodnutí je však v nedohlednu.

Čeká je zbourání

Trhovci museli sbalit fidlátka a své obchůdky předat městu. To je nyní nechá strhnout. Podle plánů radních se totiž letos začne podchod opravovat. Má se z něj stát údajně přívětivé místo s obchody pro vybraný sortiment.

„Předpokládáme, že by dělníci mohli začít pracovat asi za půl roku,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pustí vybraný sortiment

Až bude podchod opravený, zřejmě v horizontu dvou tří let, chce magistrát pustit jen některé typy služeb. Šanci má právě zmíněné zámečnictví, ale i kavárna, rychlé občerstvení, trafika dárkové zboží nebo drogerie. Prodej levných kabelek, obuvi a oblečení „pochybné kvality“ prý město nepovolí.