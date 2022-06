„Bylo to v rozsahu několika ulic. Byly poškozené střechy i vzrostlé stromy. Volně létaly předměty. Byl výpadek proudu,“ popsal starosta obce Ladislav Straka.

To, že se v obci vyskytlo tornádo, meteorologové nevylučují. „Máme videa od lidí i informace od kolegů amatérů. Je možné, že to mohlo být slabší tornádo. Jedeme se podívat na místo na škody, které to způsobilo, abychom měli objektivní informace. Stejné škody ale může způsobit i situace, kdy to nebude tornádo. Potenciál tam ale je,“ řekl Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Lidé tak opět prožívali velký strach, protože za pár dní si jižní Morava připomene roční výročí od ničivého tornáda, které kromě obrovských škod má i šest obětí.

„Za chvíli to bude roční výročí od loňského tornáda. V pondělí to taky vypadalo jako menší tornádo nebo tromba, ale nejsem na to odborník," řekl Straka.

Tentokrát nejsou hlášeny naštěstí žádné ztráty na životech a nikdo neutrpěl újmu na zdraví. „Zatím dáváme dohromady škody,“ dodal starosta. Hasiči na jižní Moravě v pondělí večer zaznamenali v souvislosti s počasím téměř 60 výjezdů. Většina byly popadané stromy, řešili ale i uvolněné střechy nebo čerpání vody.

