V Brně se od 1. června do 15. července uskuteční zápis ukrajinských dětí do škol. Kolik jich přijde, nelze odhadnout. Od září ale budou mít povinnost chodit do školy. Co je ale už nyní jasné, že kapacita školek stačit nebude. Brno chce proto stavět modulární mateřinky.