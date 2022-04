Vedení nemocnice se po pauze podařilo vyhledat novou canisterapeutku. Ta vlastní čtyři fenky, které prošly speciálními zkouškami. „Nedá se to naučit, ten pes to musí v sobě mít," tvrdí canisterapeutka Ivana Zikan, která se této činnosti věnuje sedm let.

Návštěvy jednou týdně

Její tři feny zlatého retrívra a jedna fena west highland white teriéra se budou střídat u pacientů lůžkového oddělení následné péče. Setkání jsou v plánu jednou týdně. Pro dlouhodobě hospitalizované pacienty jsou psi nejen „rehabilitační pomůckou“, ale také rozptýlením.

Léčebný kontakt psa na člověka má podle odborníků dvojí význam - psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může u pacienta díky psovi aktivovat paměť, myšlení, komunikaci, ale i hrubou a jemnou motoriku – pohyb rukou, prstů, chůzi a podobně. Setkání se psem také podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase.

„Velmi mě mrzelo, když jsme museli canisterapii přerušit a následně jsme nějaký čas nemohli najít nového canisterapeuta. Na pacientech je vidět, že vždy pookřejí, když se mohou s pejskem pomazlit. Jsem velmi ráda, že jim tuto službu opět můžeme nabídnout," podotkla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Video: Canisterapie je pro pacienty rehabilitací i rozptýlením

