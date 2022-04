Nekonečných pět dnů autem trvala cesta do bezpečí Anastasiye Skoromets (31) z Poltavy v centrální části Ukrajiny. Mladá žena uprchla s dcerkou (4), kamarádkou a jejím synem před blížícími se ruskými agresory. Azyl našly v Brně.

„Nebojím se o práci, dům. Bojím se o svou rodinu a vlast,“ svěřila se vystudovaná architektka, která po těžkém rozhodování opustila manžela, rodiče a další příbuzné.

Doma se věnovala designu a návrhářství, na jihu Moravy prakticky okamžitě naskočila do „rozjetého vlaku“. Oslovila ji brněnská firma GoldBee, kterou její kolekce oblečení pro sport a volný čas zaujala.

„Lidé tady jsou úžasní, ale i tak nechceme být přítěží. Nyní mám i práci, což je skvělé. Nechci být závislá na vašem sociálním systému, chci si na život u vás vydělat sama,“ tvrdí mladá žena.

O čtyřletou dcerku Roksolanu se přes den stará kamarádka, která s ní podstoupila náročnou cestu z Ukrajiny. „Ve volném čase poznáváme Brno, je to taková větší Poltava. Těšíme se s dětmi třeba do zdejší zoo,“ prozradila Anastasiya.

S manželem a příbuznými je přes telefon v denním kontaktu. „Teď nic neplánuji, nikdo neví, co bude za hodinu, další den. Ale až se situace uklidní, chceme pochopitelně domů,“ ubezpečuje Anastasiya, která svou kolekci doplnila o příznačný slogan Strong Together (Spolu jsme silnější).

Firma dala práci i dalším Ukrajinkám

„Anastasiya a její dcera přišly do Brna před dvěma týdny. Poskytli jsme jí práci a rovnou začali vymýšlet její kolekci. Za dva týdny jsme stihli navrhnout a vyrobit něco, co je nejen pohodlné a pěkné, ale je především důkazem pomoci, přátelství a bratrství. Zaměstnali jsme i čtyři další dámy z Ukrajiny jako švadleny. Vzájemně si pomáhají, je to velmi kolegiální, až přátelské,“ řekl Jan Kočař, majitel firmy GoldBee.

