Brňané, kteří bydlí na severu města, už brzy výrazně ušetří čas, který tráví v hromadné dopravě při cestách do centra. Díky prodloužení kolejí až do Čertovy rokle na Lesné nebudou muset složitě přestupovat z tramvaje na autobus.

O prodloužení dráhy tramvaje ze smyčky Štefánikova čtvrť dále na Lesnou do Čertovy rokle se diskutuje už několik let. „Nyní se nám povedl zásadní průlom. Kromě projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou nyní vypracovává Dopravní podnik města Brna, nově víme, jak bude trasa fakticky vypadat,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Přestavba mostu a objezdu

Stavba je rozdělena do dvou etap, první by měla začít už v roce 2023. V rámci této fáze bude rekonstruovaný most, který vede přes železniční trať na Merhautově ulici a nachází se v současnosti v havarijním stavu. Poté se už budou pokládat koleje. Součástí projektu je i úprava chodníků, silnic a řešení parkování v oblasti.

Zásadní změna čeká křižovatku ulic Okružní a Seifertova, která je nyní řešena nestandardním kruhovým objezdem. „Díky rekonstrukci bude pro řidiče přehlednější a po celé délce nově opravené komunikace vzniknou také cyklistické pruhy. Počítáme s tím, že by stavební práce měly začít již v příštím roce,“ sdělil radní Petr Kratochvíl.

Podoba trati zveřejněna

Náklady na projekt jsou nyní předběžně vyčísleny na 800 milionů korun. Brno bude usilovat o spolufinancování ze zdrojů EU. O vzhledu trati je už rozhodnuto, kresby jsou veřejně přístupné na webu města Brna.

„Vizualizace bezesporu pomůžou hlavně obyvatelům Lesné, aby si mohli představit budoucí podobu jejich nejbližšího okolí,“ myslí si primátorka.