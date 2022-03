Štír

Nyní máte toulavé boty a partnerovi už dochází trpělivost. Pokud plánujete vyrazit za přáteli, tak to ani nezkoušejte. Drahá polovička by vám ztropila právem scénu. Zaměřte se na péči o rodinu a klidně se s nimi podělte o to, co vás nyní zajímá.