Zároveň smyčka umožní přímou jízdu tramvají do vozovny od Bystrce bez nutnosti zajíždět až na Mendlovo náměstí.

„Stavba smyčky navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Z hlediska provozu pro nás představuje zjednodušení dopravy a finanční úsporu. Snížíme počet najetých prázdných kilometrů, a tím snížíme náklady na energie i čas řidičů,“ popsal generální ředitel Miloš Havránek.

Provoz omezí až příští rok

Provoz MHD stavba nijak nevlivní, protože se bude pracovat převážně směrem k areálu Veletrhů Brno. Na podzim dopravní podnik vysází nové stromy, které budou náhradou za pokácené.

Samotná stavba začne v květnu a hotová má být na konci příštího roku, dopravní podnik nyní vybírá stavební firmu. Provoz by měl být omezený příští rok v létě, kdy se bude smyčka napojovat na trať mezi Mendlovým náměstím a Pisárkami.

Vedle smyčky by v budoucnu mohla být i dolní stanice lanovky, která by vozila cestující do bohunického kampusu. Projekt je připravený, ale zatím na něj nejsou peníze.

