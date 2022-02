Blíženci

Milí Blíženci, na začátku měsíce to s vámi vypadalo profesně všelijak, ale nyní jste nad věcí. Nadřízený je s vámi spokojený a těšíte se na nový výzvy. Procházíte krásným obdobím, které zasáhne nejen do práce, ale také do oblasti mezilidských vztahů.