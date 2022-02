S velkými obavami sledují plán výstavby dvou nových logistických hal v blízkosti brněnského letiště zástupci radnice Brno-Slatina. Jsou přesvědčeni, že by to pro tuto městkou část přineslo doslova pohromu.

„Doprava je tady už dnes naprosto dramatická, a to i z hlediska Brna. Schází tady dopravní infrastruktura a také napojení průmyslové zóny na dálnici D1. Odnášejí to naši obyvatelé. Je na čase říci dost. Jsme proto jednoznačně proti výstavbě dalších dvou logistických hal,“ zdůraznil starosta Jiří Ides (41, ČSSD).



Je tu překladiště

Problémem podle radnice je to, že stávající haly fungují jako překladiště z kamionů na tranzity a dodávky. Městská část s přibližně deseti tisíci obyvatel je kvůli tomu doslova dopravou paralyzována.

Haly chce postavit Letiště Brno. „Možnost kombinace letecké, automobilové i železniční nákladní dopravy je to, co pomůže rozvoji byznysu do budoucna,“ obhajuje plány ředitel letiště Milan Kratina.

Záměr letiště podalo na krajský úřad poprvé 8. října 2020. Po mohutném rozporování ze strany slatinské radnice, letiště vše stáhlo. Svou žádost nicméně opět podalo před několika týdny - 28. prosince 2021.



V rozporu s územním plánem

„Poprvé jsem si mohl myslet, že jde o špatný žert. Ve druhém případě jde ale podle mne absolutně o účelové podání, ve kterém šlo o to, aby běžely lhůty a vše potichoučku proběhlo oproti původní dohodě. Přestože nejsme přímo účastníkem řízení, materiál jsme zachytili a poslali na krajský úřad naše zásadní nesouhlasné stanovisko,“ zdůraznil Ides.

Slatinští přitom mají v rukou dva silné argumenty. Tím prvním je, že výstavba hal, z nichž každá má zaujímat plochu přibližně osminásobku letištní budovy je v rozporu s jejich územním plánem. „Navíc zasahují do trasy plánované vysokorychlostní trati,“ dodal starosta.



VIDEO: Obě nové haly mají vzniknout v bezprostřední blízkosti brněnského letiště. délka: 00:37.15 Video Unikátní pohled na komplex brněnského letiště z řídicí věže Zdeněk Matyáš