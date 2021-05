První brněnské rekreační lodě Morava a Brno a člun Svratka vyjely na přehradu 5. května 1946. Mířily z Bystrce přes Kozí horku, Rokli, Oboru až na hrad Veveří. O čtyři roky později se plavba prodloužila až do dnešní konečné stanice – Veverská Bitýška.

Myšlenka provozování rekreační lodní dopravy na brněnské přehradě měla počátky už ve třicátých letech, tedy ještě předtím, než byla nádrž dokončena. Druhá světová válka budování zkomplikovala, a tak se první cestující nalodili až v květnu 1946. Trasa měla osm zastávek. „Zájem byl obrovský, převyšoval kapacitu lodí, prý se stály několikahodinové fronty,“ tvrdí mluvčí Dopravní podnik města Brna (DPMB) Dana Tomaštíková.

Lodě svépomocí

Zajímavostí je, že zaměstnanci brněnského dopravního podniku sami vyráběli lodě. „Objednal se trup lodi a zbytek se dodělával svépomocí. Loď Moskva sestavili v roce 1955 v dnes už nemyslitelných podmínkách pod širým nebem na břehu přehrady. Dnes je označena za technickou kulturní památku, je rekonstruovaná a od loňské sezony zase pluje. Nyní se jmenuje Morava, jméno vybrali v anketě Brňané,“ říká mluvčí.

U příležitosti výročí dostane několik Brňanů zdarma plavební lístky. Stačí se přihlásit do kvízu na webových stránkách brněnského dopravního podniku. „Z těch, co správně odpoví do konce května, budeme losovat 75 lidí – dostanou lístek na plavbu lodí. Průkazku na celou sezonu zadarmo a plavební lístek pro celou rodinu jsme dnes darovali paní Mileně, která se 5. května 1946 narodila,“ usmívá se Tomaštíková.

Eko vozy a atrakce

Datum oslav 75. výročí brněnské lodní dopravy není ještě stanovený, bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. „Počítáme s okružními plavbami, prohlídkami zázemí areálu lodní dopravy, prezentací ekologických vozů nebo atrakcemi pro děti. Společně vymýšlíme program pro veřejnost tak, aby byl uskutečnitelný před prázdninami i po nich,“ vysvětluje generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

