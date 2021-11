Téměř pět desítek zaměstnanců společnosti RUKO CZ Präzisionswerkzeuge z Kyjova vstoupilo do časově neomezené stávky. Chtějí dosáhnout na vyšší odstupné při hromadném propuštění. To ohlásila mateřská firma, která výrobu z jihu Moravy přesune do Německa.

„Prvního listopadu to bylo přesně dvacet let, co jsem tady nastoupil. Najednou jsme se dozvěděli, že se výroba přesune do Německa. Byli jsme vydírání, že buď podepíšeme dohodu a dostaneme jeden měsíc odstupného navíc nad zákon, nebo pokud budeme stávkovat, dostaneme jen to, na co máme ze zákona nárok,“ uvedl zaměstnanec společnosti Ruko CZ Kamil Polešovský.



Stávka je prý protiprávní

Pracovníci firmy reagovali tak, že 47 z 57 se rozhodlo pro vstup do stávky. Tu vedení firmy považuje za protiprávní.

„Neupíráme nijak zaměstnancům právo na stávku. Je to ale krajní řešení, ke kterému se přikračuje, až když zkrachují jednání. Za situace, kdy stále jednáme, je takový krok protizákonný,“ je přesvědčen jednatel Ruko CZ Martin Pabiška.

Stávku kyjovští zaměstnanci zahájili v úterý ve 12 hodin v areálu firmy. Následně se přesunuli do centra města na náměstí. Podporu jim tam přišli vyjádřit zástupci dalších odborových organizací z jižní Moravy i předseda odborové svazu Kovo Josef Středula.



